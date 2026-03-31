Life Ride Bike – La Via dei Tesori | oltre 1.300 km di percorsi e dieci anelli tematici il progetto

Il 10 aprile, durante la fiera Open Outdoor Experiences a Paestum, sarà presentato ufficialmente il nuovo percorso cicloturistico “Life Ride Bike – La Via dei Tesori”. Il progetto, ideato nella provincia di Salerno, comprende oltre 1.300 chilometri di tragitti e dieci anelli tematici. La presentazione avverrà nello stand della Regione Campania, segnando l’avvio di un'iniziativa dedicata al turismo in bicicletta.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Tutto pronto, il 10 aprile, nell’ambito della fiera Open Outdoor Experiences di Paestum, presso lo stand della Regione Campania, per la presentazione del nuovo percorso cicloturistico “Life Ride Bike – La Via dei Tesori”, un progetto che nasce nella provincia di Salerno. Frutto del sodalizio tra FIAB Camerota e Confesercenti Provinciale di Salerno, l'idea prosegue il percorso già avviato alla recente BIT di Milano, con l’obiettivo di strutturare prodotti turistici territoriali competitivi, capaci di generare valore e nuove economie nelle aree attraversate dal tracciato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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