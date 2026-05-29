Piacentini in festa a Londra per Voci piacentine a Londra | percorsi e legami

Dal 5 al 7 giugno a Londra si svolgerà l’evento “Voci piacentine a Londra: percorsi e legami”, organizzato dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. La manifestazione è dedicata alla comunità piacentina e si svolgerà nella capitale inglese. La partecipazione di rappresentanti e cittadini piacentini è prevista nei tre giorni dell’evento. La manifestazione si propone di mettere in evidenza la presenza e le attività della comunità locale all’estero.

Piacentini in festa a Londra grazie alla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. Dal 5 al 7 giugno prossimi nella capitale inglese si terrà “Voci piacentine a Londra: percorsi e legami”, il tradizionale appuntamento dedicato alla comunità piacentina realizzato con il contributo della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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