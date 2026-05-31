Dal 14 aprile, il nuovo direttore della Pinacoteca di Bologna, storico dell’arte, ha avviato progetti per riscoprire i tesori della collezione. La sua nomina ha portato un cambio di guida e di strategie per valorizzare le opere esposte. Fin dai primi giorni, si è concentrato su iniziative per sensibilizzare il pubblico e promuovere l’accesso alle opere d’arte. La direzione regionale dei Musei dell’Emilia-Romagna è affidata alla stessa figura, che si occupa di coordinare le attività culturali della zona.

di Nicoletta Barberini Mengoli Lo storico dell’arte Luigi Gallo, nuovo direttore della Pinacoteca nazionale di Bologna ed anche direttore regionale dei Musei nazionali dell’Emilia-Romagna, dal 14 aprile di quest’anno, è già pienamente operativo con nuovi progetti. Nato a Roma nel 1966, si sta orientando nella realtà bolognese, cosa fattibile, in quanto proviene dalla guida del Palazzo Ducale di Urbino. Direttore Gallo, crede che ci siano dei punti in comune tra il lavoro precedente e quello di ora, alla Pinacoteca? "Per alcuni aspetti sì. Le Marche sono state un grande laboratorio di esperienze, anche se ogni luogo ha le sue specificità. Bologna ha una tradizione fortissima con la quale misurarsi, diversa da quella di Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I tesori della Pinacoteca da riscoprire"

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