Il cantautore Francesco De Gregori torna a esibirsi a Milano con dieci date presso il Teatro Out Off. Gli appuntamenti sono stati annunciati come occasioni per ascoltare alcuni dei brani meno noti del suo repertorio. La serie di concerti si concentra su un percorso musicale intimo, dedicato ai fan che desiderano riscoprire i tesori meno conosciuti della sua produzione. La scelta del teatro suggerisce un’atmosfera raccolta e personale.

Il cantautore Francesco De Gregori torna a occupare i palchi milanesi con una serie di appuntamenti esclusivi presso il Teatro Out Off, proponendo un percorso musicale focalizzato sui brani meno noti del suo vasto catalogo. La nuova residenza intitolata Nevergreen (Perfette sconosciute) prevede dieci date tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, ricalcando il successo della precedente iniziativa avvenuta nel 2024 nello stesso luogo. Le esibizioni in Lombardia inizieranno mercoledì 25 novembre e proseguiranno con le serate di giovedì 26, sabato 28 e domenica 29 novembre. Il calendario si estenderà poi al mese successivo con quattro ulteriori appuntamenti: martedì 1 dicembre, mercoledì 2 dicembre, venerdì 4 dicembre, sabato 5 dicembre, domenica 6 dicembre, martedì 8 dicembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Gregori a Milano: 10 date intime per riscoprire i suoi tesori

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