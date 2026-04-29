Nel cuore di una valle italiana si trova una risorsa naturale che da anni sostiene l’economia locale: il bosco. Negli ultimi tempi, sono stati evidenziati i temi della sostenibilità e dello sviluppo della filiera del legno come punti centrali per il futuro della zona. Per questa ragione, si ritiene necessario ottenere finanziamenti che permettano di valorizzare e tutelare questa risorsa, considerata un vero e proprio patrimonio.

C’è un tesoro nel bosco. Una risorsa naturale sulla quale da anni da anni la Val di Vara ha basto la propria economia. Primizie offerte dalla distesa verde tra le più ricche in Italia legate alla filiera del legno. Dal taglio, trattamento, importazione di fusti ricercati, passando alla raccolta di castagne e funghi. Un patrimonio che deve però fare i conti con le crisi di vocazione, le calamità naturali, la burocrazia e gli inconvenienti come quello della peste suina che da anni ha investito proprio il lembo della provincia spezzina. Lo sviluppo del bosco e le opportunità di crescita che sono stati i temi al centro del dibattito organizzato a Sesta Godano da Confartigianato in collaborazione con le amministrazioni comunale di Sesta Godano e Zignago, Regione Liguria, Asl 5 e domando dei carabinieri forestali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bosco, tesoro da riscoprire: "Sostenibilità e sviluppo della filiera del legno". Necessari i finanziamenti

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