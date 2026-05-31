Questa settimana, i socialisti spagnoli sono stati inseriti nella lista dei peggiori. La loro posizione, terza, si deve a una decisione recente o a un comportamento specifico che non è stato dettagliato. La notizia si inserisce in un quadro più ampio che coinvolge anche eventi legati al Pride e al cosiddetto campo largo, ma senza ulteriori informazioni sui collegamenti o sui motivi esatti. La notizia si ferma qui, senza analisi o commenti aggiuntivi.

Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, abbiamo i socialisti spagnoli, fiore all'occhiello di Elly Schlein. Le cronache (giudiziarie) parlano di un terremoto senza precedenti. Il premier Pedro Sanchez è letteralmente accerchiato: famigliari sotto indagine, ex ministri e alti esponenti del Psoe nei guai, perquisizioni nella sede del partito. E poi c'è l'ex premier Zapatero: pure lui socialista, pure lui tanto caro alla sinistra di casa nostra. Non se la passa bene nemmeno lui: c'è una brutta inchiesta in corso, brutte accuse di tangenti. Non solo soldi, anche affari e poi l'ipotesi della fuga a Caracas. Sànchez, per ora, fa finta di nulla e tira dritto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I socialisti spagnoli, il Pride e il campo largo: ecco il podio dei peggiori

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