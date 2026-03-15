A una settimana dal referendum sulla giustizia i toni si sono fatti, purtroppo, sempre più duri, a tratti violenti, se non addirittura apocalittici. Ci sarebbe piaciuto un dibattito più disteso e corretto e, invece, ci tocca dedicare l'intero podio dei peggiori di questa settimana agli urlatori del "no". Al terzo posto troviamo Tomaso Montanari. Dalle parti del Fronte del No pare si siano messi a chi la spara più grossa, l'offesa ovviamente. E così, dopo il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, secondo cui "voteranno per il sì indagati e imputati", e il magistrato Nino Di Matteo, per cui "voteranno sì i massoni, i grandi architetti del sistema corruttivo e i mafiosi", ecco scendere in campo pure il rettore dell'Università per stranieri di Siena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli urlatori del "No": ecco il podio dei peggiori

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