Questa settimana, Greta Thunberg si trova al terzo posto della classifica dei peggiori. L’attivista ambientalista ha annunciato che lascerà la Svezia, affermando di non sentirsi più al sicuro nel suo Paese. La notizia arriva dopo che Thunberg ha recentemente mostrato un cambiamento di orientamento politico, avvicinandosi al movimento pro Pal. La sua decisione ha suscitato commenti e reazioni di varia natura nel panorama pubblico.

Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, troviamo Greta Thunberg. L'attivista green, fresca di riconversione al movimento pro Pal, ha fatto sapere che lascerà il suo Paese, la Svezia, perché non si sente più al sicuro. "Il mio piano - ha spiegato - è di vivere con uno zaino e dormire sul pavimento delle cucine di amici". Chissà perché sul pavimento della cucina e non sul divano? Il "grande" annuncio, ad ogni modo, è stato fatto in occasione dell'uscita del documentario sul movimento Fridays for Future. Titolo: Gli scioperanti. "Il film racconta come siamo passati dall'essere sostenuti dalla società all'essere bollati come terroristi", ha spiegato la Thunberg.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Greta Thunberg, il cortocircuito progressista e Trump: ecco il podio dei peggiori

Notizie correlate

Gli urlatori del "No": ecco il podio dei peggioriA una settimana dal referendum sulla giustizia i toni si sono fatti, purtroppo, sempre più duri, a tratti violenti, se non addirittura apocalittici.

Leggi anche: L'arbitro Botteri, i compensi di Lagarde, i censori rossi: ecco il podio dei peggiori

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Greta Thunberg, il cortocircuito progressista e Trump: ecco il podio dei peggioriL'attivista green lascia la Svezia per vivere sul pavimento delle cucine degli amici. La sinistra brinda alla sconfitta di Orbàn ma in Ungheria ha vinto la destra. Il tycoon sbaglia mira e attacca Pap ... ilgiornale.it

Greta Thunberg, il cortocircuito progressista e Trump: il podio dei peggioriL'attivista green lascia la Svezia per vivere sul pavimento delle cucine degli amici. La sinistra brinda alla sconfitta di Orbàn ma in Ungheria ha vinto la destra. Il tycoon sbaglia mira e attacca Pap ... ilgiornale.it