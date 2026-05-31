I sindaci progressisti migliorano la qualità della vita dei cittadini
Un gruppo di sindaci definiti progressisti ha avviato iniziative volte a migliorare i servizi pubblici e le condizioni di vita nelle rispettive comunità. Sono stati adottati nuovi progetti per la gestione dei rifiuti, il potenziamento dei trasporti pubblici e interventi nel settore sociale. Le amministrazioni hanno inoltre promosso politiche di inclusione e sostenibilità ambientale. Le attività sono state avviate nel quadro di programmi locali e finanziamenti pubblici dedicati.
"Siamo qui per parlare di come i sindaci progressisti contribuiscono a migliorare la qualità della vita delle persone": lo ha detto ai giornalisti la segretaria del Pd, Elly Schlein, ieri pomeriggio a Perugia a margine di un incontro pubblico con l’ex sindaco di New York Bill De Blasio e con la sindaca, Vittoria Ferdinandi. "È un piacere essere qui. Ringrazio Bill De Blasio per farci l’onore di fare questo scambio. L’idea è duplice. Intanto, per parlare di come i sindaci progressisti contribuiscono ogni giorno a migliorare la qualità della vita delle persone. Con scelte molto concrete che vanno dall’educazione ad esempio dell’infanzia, con... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti. P.S. E anche oggi, il tanto annunciato cr facebook
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