I sindaci progressisti migliorano la qualità della vita dei cittadini

Un gruppo di sindaci definiti progressisti ha avviato iniziative volte a migliorare i servizi pubblici e le condizioni di vita nelle rispettive comunità. Sono stati adottati nuovi progetti per la gestione dei rifiuti, il potenziamento dei trasporti pubblici e interventi nel settore sociale. Le amministrazioni hanno inoltre promosso politiche di inclusione e sostenibilità ambientale. Le attività sono state avviate nel quadro di programmi locali e finanziamenti pubblici dedicati.

"Siamo qui per parlare di come i sindaci progressisti contribuiscono a migliorare la qualità della vita delle persone": lo ha detto ai giornalisti la segretaria del Pd, Elly Schlein, ieri pomeriggio a Perugia a margine di un incontro pubblico con l’ex sindaco di New York Bill De Blasio e con la sindaca, Vittoria Ferdinandi. "È un piacere essere qui. Ringrazio Bill De Blasio per farci l’onore di fare questo scambio. L’idea è duplice. Intanto, per parlare di come i sindaci progressisti contribuiscono ogni giorno a migliorare la qualità della vita delle persone. Con scelte molto concrete che vanno dall’educazione ad esempio dell’infanzia, con... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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