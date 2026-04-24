Panfili Ora! | Se non migliorano la vita dei cittadini non sono conti in ordine

Il portavoce di un movimento politico ha affermato che i conti pubblici sono considerati in ordine solo quando le risorse vengono utilizzate efficacemente per garantire servizi concreti ai cittadini. Tra le priorità citate ci sono la mobilità, i servizi per le famiglie, la manutenzione e la qualità della vita. Secondo le sue parole, senza miglioramenti tangibili nella vita delle persone, anche i bilanci più in regola perdono significato.