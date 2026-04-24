Panfili Ora! | Se non migliorano la vita dei cittadini non sono conti in ordine
Il portavoce di un movimento politico ha affermato che i conti pubblici sono considerati in ordine solo quando le risorse vengono utilizzate efficacemente per garantire servizi concreti ai cittadini. Tra le priorità citate ci sono la mobilità, i servizi per le famiglie, la manutenzione e la qualità della vita. Secondo le sue parole, senza miglioramenti tangibili nella vita delle persone, anche i bilanci più in regola perdono significato.
«I conti sono davvero in ordine quando le risorse pubbliche vengono spese bene e si traducono in servizi concreti: mobilità che funziona, servizi per le famiglie, manutenzione, qualità della vita. Se questo non migliora, il pareggio resta un dato tecnico, non un risultato politico». Lo dichiara.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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