prato school cup sfide di semifinale

Buzzi, Dagomari, Gramsci Keynes e Copernico. Sono le quattro squadre che, dopo essere approdate in semifinale, si giocheranno la coppa: l’edizione 2026 della " Prato School Cup ", la competizione di calcio giovanile che mette di fronte gli istituti scolastici superiori del territorio pratese, sta entrando ormai nella sua fase finale e tra non molto designerà la compegine vincitrice. La terza ed ultima giornata del primo turno si è intanto conclusa nei giorni scorsi ed il risultato che balza all’occhio è senz’altro il roboante 19-5 con cui il Dagomari ha annichilito (anche grazie ai poker di Mastro e Dorazi ed alla tripletta di Marseo) il Livi Brunelleschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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