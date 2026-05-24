Varese School Cup | il basket premia talento e studio in Sala Montanari

Durante l’evento, si sono assegnate borse di studio per i camp estivi, con selezioni che hanno coinvolto discipline come danza, comunicazione e basket. La decisione sui vincitori è stata basata su criteri legati alle performance sportive e alle capacità dimostrate durante le prove. L’iniziativa si svolge in Sala Montanari e mira a premiare talento e impegno nello sport e nelle attività artistiche.

? Domande chiave Chi riceverà le borse di studio per i camp estivi?. Come si scelgono i vincitori tra danza, comunicazione e basket?. Quali progetti digitali verranno premiati durante la cerimonia in Sala Montanari?. Perché questo torneo coinvolge così tante scuole e migliaia di studenti?.? In Breve Cerimonia il 25 maggio alle ore 18 presso la Sala Montanari di Varese.. Premi Emilio Forni e Franco Zanetti finanziano camp e attività cestistiche locali.. Borse Marta Vespignani assegnate per basket, dance crew e progetti di comunicazione.. Circa 5mila spettatori hanno partecipato alle finali disputate all'Itelyum Arena di Masnago.. Lunedì 25 maggio alle ore 18 la Sala Montanari di Varese ospiterà la cerimonia conclusiva della Varese School Cup, l’evento che siglerà il percorso della quarta edizione del torneo interscolastico di basket. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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