Un gruppo di giovani di UPS Isolotto ha partecipato a una gara di dragon boat sull’Arno. L’evento si è svolto nel pomeriggio e ha visto coinvolti ragazzi di diverse età, promuovendo lo sport, la solidarietà e l’inclusione. La manifestazione ha avuto come obiettivo quello di valorizzare l’attività sportiva tra i giovani e favorire l’integrazione tra diverse comunità. L’iniziativa si è conclusa con un momento di condivisione e festa lungo il fiume.

Firenze, 31 maggio — Le acque dell’Arno hanno fatto da cornice a un pomeriggio dedicato allo sport, alla solidarietà e all’inclusione. L’evento, nato dalla collaborazione tra Interact e Rotaract Firenze PHF, Associazione UPS Isolotto e Società Canottieri Firenze, ha saputo coniugare divertimento, spirito di servizio e partecipazione. Protagonisti della giornata sono stati i ragazzi dell’Associazione UPS Isolotto, coinvolti in un’uscita in Dragon Boat: un’esperienza di squadra sul fiume che ha trasformato l’attività sportiva in un’occasione di condivisione, crescita collettiva e inclusione. Pagaiata dopo pagaiata, l’iniziativa ha mostrato come lo sport possa diventare un potente strumento di relazione, capace di unire persone, energie e sensibilità diverse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I ragazzi di UPS Isolotto protagonisti in Dragon Boat

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