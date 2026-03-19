Il Dragon Boat i tinge sempre più di rosa. Nella sede pratese dell’ Associazione Generale Ramunion Italia, le ragazze del Volley Club "Le Signe" hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova in uno sport tradizionale cinese, vivendo un’esperienza diversa dal loro abituale campo da gioco. All’iniziativa hanno partecipato anche le iscritte all’Associazione Generale delle donne cinesi Prato Toscana Italia, insieme agli atleti dell’Associazione culturale Shaolin Quan Fa Firenze, dimostrando come il Dragon Boat possa diventare un ponte tra culture, sport e comunità diverse. Il centro sportivo pratese conferma così la propria capacità attrattiva, non solo per le realtà locali, ma anche per quelle che operano nei territori limitrofi, creando occasioni di scambio e collaborazione tra sport tradizionali e discipline emergenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ai remi di Dragon Boat . Ramunion in cattedra

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