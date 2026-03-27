Dragon Boat Catania si aggiudica la Coppa Matteucci

Il Circolo Canoa Catania ha vinto la Coppa Matteucci per il quarto anno consecutivo, distinguendosi con un ampio margine di vantaggio. La competizione si è svolta a Catania, attirando diverse squadre provenienti da diverse regioni. La vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra, che ha conquistato il trofeo in modo consecutivo, mantenendo il primato.

Il Circolo Canoa Catania vince, per il quarto anno consecutivo e con notevole distacco, la Coppa Matteucci. Titolo italiano per la società che ha vinto la classifica nazionale della Federazione Italiana Dragon Boat. Adesso è arrivata anche l’ufficialità del successo rossazzurro che primeggia in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Dragon Boat, Catania si aggiudica la Coppa Matteucci Articoli correlati Leggi anche: Ai remi di Dragon Boat . Ramunion in cattedra Leggi anche: Festeggia 20 anni la squadra Lilt Firenze che combatte il tumore al seno a bordo del dragon boat Contenuti e approfondimenti su Dragon Boat Argomenti discussi: Il Circolo Canoa Catania conquista la Coppa Matteucci per il quarto anno consecutivo, consolidando il predominio nel Dragon Boat italiano. Dragon Boat, Catania in gara a Ravenna nel Mondiale per clubCresce l’attesa. Da martedì a domenica, si disputerà a Ravenna la 14^ edizione del Dragon Boat Club Crew World Championship. Al Mondiale per club sarà impegnato il Dragon Boat Catania, che per la ... cataniatoday.it DRAGON BOAT, MONDIALI PER CLUB: CATANIA PROTAGONISTA A RAVENNASpettacolo e grandi emozioni. A Ravenna (bacino di Standiana) si è conclusa la 14esima edizione del Dragon Boat Club Crew World Championship. Ai Mondiali per club è stato protagonista anche il Dragon ... ienesiciliane.it