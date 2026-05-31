i ragazzi del team atletica volano venti medaglie nel primo giorno

È di otto medaglie d’oro, otto d’argento e quattro di bronzo il bottino del Team Atletica Marche di Porto San Giorgio ai Campionati regionali junior e promesse. La prima giornata di gare nel campo ’Italico Conti’ di Ancona, è stata illuminata dalla vittoria del quartetto della 4x100 m junior Filippo Angelini, Alberto Lanciotti, Francesco Valentini e Michele Smiriglia, che hanno corso in 43’’18. Molti altri scudetti sono arrivati dagli under 20: India Gray ha dominato il salto in lungo femminile e Filippo Angelini quello maschile,; Angelica D’Addario si è imposta nei 400 m ostacoli ed Elisabetta Battistelli nel giavellotto, con un lancio di 31,10 m; Giulio Raggetta è stato autore di una doppietta, salto triplo (13,52 m) e salto in alto, in quest’ultima specialità davanti al compagno di squadra Daniele Aiello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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