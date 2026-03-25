Atletica getto del peso Anita Recchi vince l’argento nel team regionale

Anita Recchi ha conquistato l’argento nel getto del peso (3 kg), categoria cadette, al XIV Trofeo "Ai Confini delle Marche", incontro nazionale indoor tra rappresentative regionali disputato al PalaCasali di Ancona. Un risultato che unisce talento, impegno e passione sportiva: Anita frequenta la 3ªB della scuola secondaria di primo grado del Convitto nazionale Leopardi di Macerata. Alla manifestazione della Fidal ha visto la partecipazione di atlete e atleti provenienti da 13 regioni. Recchi è campionessa regionale con 11,45 metri, ora ha superato se stessa scagliando l’attrezzo a 11,78 metri che le è valso il secondo posto. Un risultato prestigioso ottenuto indossando con orgoglio, per la prima volta, i colori della Regione Marche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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