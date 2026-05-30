Il Team Atletica Marche ha conquistato 22 medaglie in una competizione a Ancona, stabilendo anche otto record assoluti. La squadra ha ottenuto successi in diverse specialità, dimostrando una presenza significativa in più discipline. Gli atleti sono riusciti a battere i record precedenti grazie alle loro performance nelle varie gare, contribuendo così al totale di medaglie e primati stabiliti durante l’evento.

? Punti chiave Chi sono gli atleti che hanno conquistato gli otto primati assoluti?. Come ha fatto il team a dominare in così tante specialità?. Quali cronometri hanno permesso a Lorenzo Lanciati di sfidare il campione italiano?. Perché questi risultati giovanili indicano un nuovo equilibrio nell'atletica regionale?.? In Breve Bilancio di otto primati, otto secondi e quattro terzi posti a Ancona.. Vittoria staffetta 4×100 junior di Angelini, Lanciotti, Valentini e Smiriglia in 43’’18.. Lorenzo Lanciotti vince i 200 metri in 22’’32 e argento nei 100 metri.. Doppia vittoria di Giulio Raggetta tra salto triplo e salto in alto.. Il Team Atletica Marche domina la pista di Ancona con ventidue medaglie ai campionati regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, il Team Atletica Marche trionfa: 22 medaglie in pista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Taekwondo: il Team Smiraglia conquista 22 medaglie a RiccioneIl Team Smiraglia si è distinto ai campionati interregionali di taekwondo tenutisi a Riccione, conquistando un totale di 22 medaglie.

Giovani promesse in pista: l’Alga Atletica Arezzo conquista cinque medaglie a FirenzeI giovani atleti dell’Alga Atletica Arezzo hanno ottenuto cinque medaglie nella seconda tappa del campionato interprovinciale di società, svoltasi a...

Temi più discussi: Team Atletica Marche parte forte: titolo regionale allieve e una stagione già da protagonisti; Atletica: brianzoli da podio allungato ai Regionali assoluti; Slam debutta nel SailGP con il team svizzero; Grande successo a Falconara per lo svolgimento di Esordiamo allo stadio Roccheggiani.

Il Team Atletica Marche fa incetta di medaglie al campionato regionale di società allieveATLETICA - Le due giornate di gare sulla pista di San Benedetto del Tronto hanno decretato la vittoria della squadra che unisce le forze di Porto San Giorgio, Osimo e Corridonia davanti alla Sef Stamu ... cronachefermane.it

Le Marche dell'atletica in festa ad AnconaDomenica di festa ad Ancona per le Marche dell’atletica, che anche nella scorsa stagione sono riuscite a recitare un ruolo di primo piano nel panorama italiano e internazionale. Al Palaindoor sono ... fidal.it