I programmi TV di oggi 31 maggio 2026 | film e fiction
Oggi, 31 maggio 2026, sono in programmazione diversi film e fiction. Su Rai 1 va in onda “Purché finisca bene”, mentre su Canale 5 si può vedere “Racconto di una notte”. Su Canale 20 è trasmesso “Spider-Man 2”.
Guida ai programmi TV del 31 maggio 2026: “Purché finisca bene” su Rai 1, “Racconto di una notte” su Canale 5, “Spider?Man 2” su Canale 20. La prima serata del 31 maggio offre su Rai 1 arriva Purché finisca bene, una commedia sentimentale che parla di seconde possibilità. Su Rai 2 spazio all’azione con The Rookie, tra indagini, tensioni e colpi di scena. Su Canale 5 domina il dramma con Racconto di una notte, episodio carico di rivelazioni e conflitti familiari. Per gli amanti del cinema, Italia 1 propone Jason Bourne, un classico dello spy?action moderno. Su TV8 torna la potenza musicale di Bohemian Rhapsody, omaggio alla leggenda di Freddie Mercury. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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