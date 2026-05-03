Ecco i programmi televisivi in onda oggi, 3 maggio 2026: su Rai 1 va in onda la fiction “Roberta Valente”, mentre Canale 5 trasmette il film “Racconto di una notte”. Su Iris è previsto il film “L’uomo del giorno dopo”. La programmazione include anche soap e altri titoli in vari orari.

Guida ai programmi TV del 3 maggio 2026: “Roberta Valente” su Rai 1, “Racconto di una notte” Canale 5,”L’uomo del giorno dopo” su Iris. La prima serata del 3 maggio 2026 offre su Rai 1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento, nuovo episodio della serie che sta conquistando il pubblico. Rai 2 propone un doppio appuntamento con N.C.I.S., tra indagini internazionali e colpi di scena. Su Rai 3 torna Report, con le sue inchieste ad alto impatto. Canale 5 punta sul film Racconto di una notte, mentre Italia 1 accende il sorriso con Zelig On. Una serata che alterna fiction, approfondimento, cinema e comicità, offrendo al pubblico un ventaglio di scelte capace di soddisfare gusti diversi e accompagnare l’intera fascia serale con ritmo e varietà.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 3 maggio 2026: fiction, soap e film

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