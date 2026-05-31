i programmi recanatese obiettivo salvezza tranquilla

Il nuovo direttore sportivo della Recanatese ha annunciato che, a partire da domani, si dedicherà alla costruzione della rosa per la prossima stagione. Fino ad allora, si trova ancora in sede, mentre si concentra sull’obiettivo di una salvezza tranquilla. La squadra affronta l’ultimo weekend con questa fase di relativa calma prima di iniziare le operazioni di mercato e le scelte tecniche.

È l’ultimo weekend di relativa tregua per Massimo Andreatini, neo diesse della Recanatese, che da domani, sono parole sue, si "chiuderà in sede" per iniziare a costruire la nuova squadra. Di contatti ne saranno anche stati avviati parecchi ma, al momento, sono tutti informali, giusto per verificare una generica disponibilità.almeno alla trattativa. Intanto, a fine maggio e ad appena due settimane dalla conclusione della stagione, le colonne portanti dello staff sono già certe, a partire dall’allenatore Manuel Giandondato, ricostituendo un binomio già sperimentato ai tempi della Fermana: "Ti trasmette entusiasmo – dice il dirigente romagnoli – solo a sentirlo parlare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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