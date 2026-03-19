Missione salvezza Recanatese la chiave è subire meno gol

La Recanatese punta a ridurre le reti subite, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in campionato. Gianluca De Angelis, che ha disputato quasi 200 partite in Serie B come calciatore, si occupa ora di guidare la difesa della squadra. La sua esperienza viene utilizzata per rafforzare il reparto e cercare di ottenere risultati più positivi nelle prossime partite.

L’esperienza ed il mestiere di Gianluca De Angelis, quasi 200 presenze in Serie "B" da calciatore con tre campionati vinti in varie categorie ed una quarantina di panchine in quarta serie, per cercare di spiegare, impresa oltremodo complessa, il momento nero della Recanatese, precipitata in una situazione di classifica che, al momento attuale, vede, come ipotesi più ottimistica, il raggiungimento di un onorevole piazzamento in vista dei playout. Quali sono le terapie più urgenti da adottare per una squadra che ha subito 50 gol, molti dei quai evitabilissimi come, giusto per restare all’esempio più recente, quelli incassati a Castelfidardo? "È un problema enorme perché credo che la base di ogni squadra sia la fase difensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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