Lotta per la salvezza Recanatese a Chieti una partita chiave

Da sport.quotidiano.net 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Premessa: non è che si può gioire più di tanto per un pareggio casalingo che lascia la classifica quasi inalterata per non dire peggio visto che il vantaggio sul penultimo posto e quindi la retrocessione diretta è di appena un punto. I problemi restano sul tappeto con una squadra che non vince in casa dal 16 novembre, ha racimolato la miseria di 3 punti nelle ultime 8 gare e quando esce dal campo senza aver subito reti ci sarebbero da suonare le campane a festa. D’altronde fare peggio di quanto si era visto a Castelfidardo nell’ultima ora di gioco era impossibile e dunque un progresso, seppur timido, era inevitabile. Intanto, diciamo che il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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