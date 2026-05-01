Un anno dopo l’introduzione di un nuovo regolamento sulle tasse locali, la giunta comunale ha approvato un documento di indirizzo che mira a contrastare l’evasione fiscale. Questa iniziativa si inserisce in un percorso volto a rafforzare la riscossione di Imu e Tari, con l’obiettivo di recuperare somme non versate e garantire una maggiore equità tra i contribuenti. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente sul tema delle entrate comunali.

Un anno fa un inedito regolamento e l’altro giorno un documento di indirizzo della giunta comunale, nuova dichiarazione di guerra all’evasione delle tasse locali, "chi non le paga non solo viola la legge - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi (nella foto) - ma scarica il proprio peso su chi invece paga regolarmente. Oltre a ridurre le risorse che il Comune può destinare a scuole, strade, servizi sociali e spazi pubblici". Il documento approvato potenzia le attività di contrasto all’evasione, stabilisce linee operative per i controlli, migliora banche dati e avvia forme di cooperazione con l’Agenzia delle Entrate. Offensiva vigorosa per un problema serio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tasse Imu e Tari: "Basta evasione"

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