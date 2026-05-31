Il libro di Velardi e Testa racconta gli anni trascorsi nel Partito Comunista Italiano, evidenziando come gli ideali di quella fase siano stati persi nel tempo. I ricordi degli autori partono dalla fine, riflettendo sulla memoria, spesso più consumata delle scarpe, di un uomo maturo. La narrazione si concentra sui momenti di quell’esperienza politica, cercando di mettere in luce le trasformazioni e le delusioni vissute nel corso degli anni.

Come sempre, quando ci si affida ai ricordi, i racconti iniziano dalla fine perché la memoria di un uomo maturo in genere è più consumata delle sue scarpe. Da runner, nel caso di Claudio Velardi, che chiude il suo libro di ricordi sul suo amato Pci con un amaro commento al referendum “vinto” un paio di mesi fa dalla sinistra. Velardi parla di una resa sciagurata, e non si riferisce alla destra ma a chi quel No alla riforma della giustizia lo ha barattato con i giudici sull’altare di un colpetto alla Meloni. “I ricordi delle sezioni, le liti sui trattini o i comizi che abbiamo rievocato nelle nostre lettere acquistano un sapore diverso alla luce di questa disfatta referendaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I migliori anni della loro vita (nel Pci). Il libro-verità di Velardi e Testa sugli ideali persi

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Professore di Fisica e laboratorio presso l'ITIS Castelli, #AlbertoTrebeschi, militante del #PCI, morì per mano fascista il #28maggio 1974 a #Brescia, insieme alla moglie, #ClementinaCalzari, nell'attentato in Piazza della Loggia.Aveva 37 anni. x.com

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