Una famiglia che vive nel bosco ha deciso di condividere la propria esperienza attraverso un libro, offrendo un racconto diretto sulla loro scelta di vita alternativa. La vicenda, già nota per le implicazioni legali, si arricchisce ora di una testimonianza personale, spostando l’attenzione dalla cronaca giudiziaria alla narrazione autobiografica.

Il caso della famiglia del bosco si arricchisce di un nuovo, importante capitolo che sposta l’attenzione dalla cronaca giudiziaria alla narrazione autobiografica. Catherine Louise Birmingham, la madre al centro della complessa vicenda che ha visto l’allontanamento dei suoi tre figli, ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo libro intitolato La nostra vita libera. L’opera, la cui uscita è prevista per il 5 maggio 2026 sotto l’editore Solferino, non rappresenta soltanto un racconto personale, ma si configura come un vero e proprio memoir-manifesto sulle ragioni che hanno spinto la donna e il compagno Nathan a scegliere un’esistenza radicalmente diversa dai canoni della società contemporanea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, Catherine racconta la loro scelta di vita alternativa in un libro

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