Una famiglia che ha scelto di vivere nel bosco ha annunciato l’uscita di un libro scritto dalla madre, Catherine Birmingham. Il volume racconterà la decisione di abbandonare la vita urbana e di stabilirsi in natura, descrivendo le esperienze e le motivazioni che hanno portato a questa scelta. La pubblicazione è prevista per i prossimi mesi e sarà disponibile in libreria e online.

Catherine Birmingham pubblica il libro sulla famiglia nel bosco. La 45enne blogger ha scritto il suo secondo lavoro per parlare dello stile di vita scelto insieme al marito Nathan Trevallion per i loro tre bambini, da cui è scaturita la battaglia legale con lo Stato italiano. Una vicenda che nel nostro Paese ha scatenato un enorme clamore mediatico, alimentato dal dibattito sulle migliori condizioni in cui crescere i figli, anche fuori dai canoni della società moderna. La scelta di vita Una vita votata pienamente all’anticonformismo, che la coppia anglo-australiana ha abbracciato con convinzione decidendo di vivere con i tre figli immersi nella natura e lontano dal sistema consumistico, puntando tutto sull’autosufficienza e l’istruzione parentale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, mamma Catherine Birmingham pubblica un libro sulla loro scelta di vita "libera"

Articoli correlati

Famiglia del bosco, mamma Catherine pubblica un libro sulla loro scelta di vita alternativaDopo tanti articoli di giornale, la storia della famiglia del bosco diventa un libro.

Famiglia nel bosco, Catherine racconta la loro scelta di vita alternativa in un libroIl caso della famiglia del bosco si arricchisce di un nuovo, importante capitolo che sposta l’attenzione dalla cronaca giudiziaria alla narrazione...

Approfondimenti e contenuti su Catherine Birmingham

Temi più discussi: Famiglia bosco, genitori da La Russa: 'Cadano le rigidità di tutti'; Famiglia nel bosco, videochiamate con Catherine a rischio perché non tranquillizza i bambini: le accuse; Famiglia nel bosco, parla la mamma di Catherine e nonna dei bambini: Nathan è un grande padre; Famiglia nel bosco in Senato, Catherine Birmingham e Nathan Trevallio incontrano La Russa.

I genitori della famiglia del bosco da La Russa. Mamma Catherine: Abbiamo scelto l’Italia perché ha i nostri stessi valoriLa coppia a cui il Tribunale dei Minorenni dell’Aquila ha sospeso la potestà genitoriale: Qui per tornare di nuovo insieme. Il presidente del Senato: Mia moral suasion affinché cadano le rigidità di ... quotidiano.net

Famiglia nel bosco, l'appello di Catherine e Nathan dopo l'incontro con La Russa: Vogliamo tornare a essere una famigliaFamiglia nel bosco, Catherine al centro del confronto istituzionale con La Russa: dichiarazioni, apertura al dialogo e prospettive sul ricongiungimento familiare tra valutazioni contrastanti degli esp ... notizie.it

Catherine Birmingham, visivamente commossa lettera con il marito accanto, dopo aver incontrato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha letto una lettera: "Dopo mesi di silenzio, vogliamo esprimere la nostra gratitudine per chi ci ha supportato in questi - facebook.com facebook

Catherine Birmingham all'uscita di Palazzo Giustiniani, dove ha incontrato il presidente del Senato Ignazio La Russa. #bosco #larussa #senato #Catherine #Nathan x.com