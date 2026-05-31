i lucchetti negli stadi

Una finale senza tifosi ospiti è l’ultima frontiera di un calcio che preferisce evitare problemi e dormire sonni tranquilli. E chi se ne frega se a rimetterci sono gli appassionati. L’ultimo caso è Brescia?Ascoli, doppia sfida che vale la Serie B: martedì 2 giugno l’andata al Rigamonti, domenica 7 il ritorno al Del Duca. La partita di Brescia sarà off limits per i residenti di Marche e Abruzzo e per chi possiede la tessera del tifoso dell’Ascoli. Facile intuire che sarà così anche al ritorno, a parti invertite. Il paradosso è servito: per anni hanno chiesto la tessera a chi voleva seguire la propria squadra, ora chiudono le porte proprio a chi ce l’ha. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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