Diritti negli stadi | raccolte 2mila firme

Il movimento di tifosi cesenati ha raccolto circa 2.000 firme per chiedere miglioramenti nei diritti degli spettatori durante le partite. La petizione si rivolge alle autorità sportive e alle istituzioni, evidenziando la volontà di difendere le esigenze di chi assiste agli eventi dal vivo. La richiesta riguarda soprattutto le condizioni di accesso e la tutela delle libertà degli spettatori negli stadi italiani.

Il mondo del tifo cesenate sta mostrando tutta la sua compattezza nella rivendicazione di maggiori diritti nei confronti degli appassionati che amano assistere alle partite in presa diretta, dai gradoni degli stadi. Lo dicono i numeri, quelli delle oltre duemila persone che in questi giorni hanno firmato la petizione ideata da diversi gruppi ultras sparsi per l’Italia e dei quali fanno parte anche quelli della Curva Mare. In occasione delle gare interne del Cavalluccio vengono allestiti in tutti i settori dei tavoli per sensibilizzare gli spettatori sul tema e l’opera prosegue anche nel corso della settimana, grazie al Centro Coordinamento Club, che ha sposato appieno l’iniziativa fornendo il suo supporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Diritti negli stadi: raccolte 2mila firme Leggi anche: Lotta per i diritti negli stadi. Raccolte già 1.300 firme Tifosi uniti per i diritti negli stadi: "Basta prezzi folli e limitazioni"Il mondo del tifo sta affrontando un periodo decisivo dal quale emergerà il nuovo scenario col quale si dovranno confrontare tutti gli appassionati... ARJANTN LEZZET REHBER | Parrilla, Medialuna, Alfajores, Asado, Morcilla Si parla di: Diritti negli stadi: raccolte 2mila firme. Diritti negli stadi: raccolte 2mila firmeEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Lotta per i diritti negli stadi. Raccolte già 1.300 firmeBoom di adesioni durante la gara con il Frosinone per la petizione dei tifosi in tutta Italia destinata ai banchi del Parlamento. Oggi si prosegue . La voce dei tifosi si sta facendo sentire. Sabato ... ilrestodelcarlino.it