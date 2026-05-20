Tiziano Ferro | l’atteso ritorno negli stadi

Il cantante ha annunciato il rilascio di una nuova versione del suo ultimo album, intitolata “Sono un grande (Deluxe)”, che include brani inediti e versioni alternative. Contestualmente, è stato comunicato l’inizio di un nuovo tour negli stadi, previsto per la prossima stagione. L’evento rappresenta il ritorno dell’artista sui palchi più grandi dopo diversi anni, attirando l’attenzione di fan e addetti ai lavori per la sua portata e la sua anticipata programmazione.

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Cosa: Pubblicazione di Sono un grande (Deluxe), riedizione arricchita dell’ultimo progetto discografico, e partenza dell’attesissimo tour Stadi 26.. Dove e Quando: L’album sarà disponibile dal 22 maggio 2026 in formato digitale e dal 29 maggio in copia fisica. Le tappe romane del tour illumineranno lo Stadio Olimpico il 27 e il 28 giugno 2026.. Perché: Per celebrare oltre due decenni di successi e scoprire le nuove collaborazioni del cantautore pontino con gli artisti più in vista della scena musicale contemporanea italiana, in un ponte ideale tra generazioni.. Il panorama musicale italiano si prepara ad accogliere con entusiasmo travolgente uno degli eventi più attesi dell’intera stagione. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Tiziano Ferro: l’atteso ritorno negli stadi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Tiziano Ferro in concerto allo Stadio OlimpicoDopo essere stato super ospite alla 76esima edizione di Sanremo, Tiziano Ferro è pronto a tornare live con un tour che attraverserà l'Italia. Leggi anche: Tiziano Ferro annuncia “Sono un grande (deluxe)” XXDONO, la nuova versione con Lazza. Tiziano Ferro: Era la persona giusta per questo pezzoA 25 anni dall’uscita di Xdono, primo singolo estratto dall’album Rosso Relativo, Tiziano Ferro torna a celebrare uno dei brani più iconici della sua carriera con una nuova versione dal titolo ... deejay.it Tiziano Ferro, la tracklist completa di Sono un grande (Deluxe)Tiziano Ferro annuncia la tracklist completa di Sono un grande (Deluxe), l'edizione speciale del suo ultimo album ricca di duetti. spettakolo.it