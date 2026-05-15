I jorts, pantaloni che combinano elementi dei jeans e dei bermuda, stanno conquistando le vetrine fashion del 2026. Si tratta di capi che si collocano a metà strada tra shorts e jeans classici, con un taglio che lascia intravedere le gambe e un tessuto di jeans che si adatta alle tendenze attuali. La loro popolarità si sta diffondendo tra le appassionate di moda di diverse età, diventando una scelta versatile per le stagioni più calde.

Le loro radici affondano nella cultura punk dei mitici Seventies, ma è con il revival della moda Y2K che sono tornati alla ribalta. Le celebrità, di certo, ci hanno messo lo zampino. Hailey Bieber, vera e propria icona di stile contemporanea, li ha reinterpretati in chiave easy-chic declinandoli su un outfit total white; Simone Ashley, invece, ha optato per un coordinato in denim dallo spirito rock, reso ancora più bold dai mocassini platform. Tra le star che hanno consacrato i jorts a it-piece dell'anno c'è anche Bella Hadid, che durante una delle sue uscite newyorkesi ha dato prova della loro sorprendente versatilità. Anche con un paio di stivali al ginocchio, in effetti, i bermuda di jeans non sfigurano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jorts, i bermuda in jeans da donna più cool del 2026

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Como Usar Bermuda Jeans de Forma Moderna e Atual

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