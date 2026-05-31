I gruppi Whatsapp dei genitori hanno favorito il cyberbullismo Lancini | Gli adulti hanno prima normalizzato certe pratiche e ora ne additano i figli come unici responsabili

Durante un evento organizzato da diverse istituzioni, è stato evidenziato come i gruppi Whatsapp dei genitori abbiano contribuito al fenomeno del cyberbullismo. Si è sottolineato che gli adulti, in passato, hanno normalizzato alcune pratiche online, e ora accusano i figli di comportamenti problematici. L’incontro ha coinvolto rappresentanti di enti e università e si è concentrato sulle dinamiche tra adulti e giovani nel contesto digitale.

L’occasione era l’evento Il rumore che non abbiamo ascoltato, organizzato dal Cantiere delle Donne con l’Università di Padova, la Polizia di Stato e Nord Est Multimedia. Sul palco, Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della fondazione Minotauro e docente alla Bicocca e alla Cattolica di Milano. Lancini, che studia adolescenti e giovani adulti da oltre trent’anni, ha scelto di non offrire facili colpevoli. Ha invece girato lo specchio verso la platea. “Non sono mai esistiti degli adulti che hanno fatto così tanto per sé e così poco per i propri figli e studenti”, ha detto come riporta Il Nord Est. E ha aggiunto: “La vera domanda è: perché non si accontentano di cani e gatti?” Una frase che suona come uno schiaffo, ma che lo psicoterapeuta ha usato per aprire un ragionamento sulla distanza affettiva tra generazioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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