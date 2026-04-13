Doveri dei figli e responsabilità in famiglia l’avvertimento ai genitori | Anche i figli hanno dei doveri perché altrimenti li illudiamo che ci sia un buon rapporto a costo zero

Un social dedicato alla pedagogia ha pubblicato un messaggio rivolto ai genitori, sottolineando che anche i figli devono rispettare alcuni doveri in famiglia. L’obiettivo è evidenziare che non si può considerare il rapporto familiare come gratuito o senza responsabilità. La riflessione invita a non illudersi che un buon rapporto possa essere raggiunto senza impegno da entrambe le parti, senza però entrare nel merito delle modalità di applicazione.

Il canale social Pedagogia in Tasca lancia una provocazione molto interessante sul ruolo educativo dei genitori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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