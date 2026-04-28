Abbandono scolastico in Italia | il 22,8% dei giovani lascia gli studi prima del tempo se i genitori hanno solo la licenza media

In Italia, il 22,8% dei giovani abbandona gli studi prima di completare il percorso scolastico, soprattutto quando i genitori possiedono solo la licenza media. Questa percentuale evidenzia come il processo di indipendenza e di uscita dal nucleo familiare sia spesso lungo e difficile. La relazione tra livello di istruzione dei genitori e l’abbandono scolastico dei figli si manifesta chiaramente attraverso questi dati.

Diventare indipendenti e uscire dal nucleo familiare d'origine rappresenta un traguardo che in Italia appare spesso lento e complesso da raggiungere. Trovare un lavoro stabile costituisce il passo fondamentale per conquistare questa autonomia, e l'istruzione si conferma lo strumento principale per riuscirci. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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