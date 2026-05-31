I giochi dei dopati sono stati un fallimento

Da ilpost.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Enhanced Games, eventi promossi come alternativa ai Giochi Olimpici, sono stati un fallimento. L’obiettivo di battere numerosi record mondiali in nuoto, corsa e altre discipline non è stato raggiunto. Le competizioni si sono concluse senza risultati significativi, con poche prestazioni di rilievo e partecipanti che hanno abbandonato le gare. Le organizzazioni coinvolte hanno annunciato l’impossibilità di proseguire con l’edizione successiva, confermando il fallimento dell’iniziativa.

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Gli Enhanced Games puntavano a battere molti record mondiali nel nuoto, nella corsa e nel sollevamento pesi: non è successo Gli Enhanced Games, una competizione sportiva che vuole imitare i Giochi olimpici e la cui prima edizione si è tenuta il 26 maggio a Las Vegas, negli Stati Uniti, erano stati presentati come l’evento destinato a riscrivere la storia dello sport. A differenza delle Olimpiadi però, e anche delle altre gare ufficiali, agli Enhanced Games gli atleti potevano fare uso di doping. Gli organizzatori sostenevano che così avrebbero potuto esprimere il massimo del proprio potenziale fisico e arrivare a battere molti record mondiali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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