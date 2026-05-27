Gli Enhanced Games, definiti come le Olimpiadi dei dopati, si sono conclusi con risultati deludenti. Gli atleti coinvolti, dopati e con prestazioni inferiori alle aspettative, hanno mostrato un livello di scarsa efficacia nonostante l’uso di sostanze farmacologiche. L’evento si è concluso con un fallimento complessivo, evidenziando le difficoltà di ottenere risultati significativi anche con aiuti illegali.

Sono riusciti nell’impresa di fare schifo nonostante gli aiuti farmacologici. Scarsi, e dopati. E’ il consuntivo tristissimo – ma da un altro punto di vista molto divertente – dei temutissimi Enhanced Games, le Olimpiadi dei dopati. Il fondatore, il dottor Aron D’Souza, diceva di essere “in missione per costruire la superumanità”. Per ora ha prodotto una farsa, scrive il Times. Quando invece il doping in sé è argomento serissimo. Un solo misero record del mondo. Il piano era che gli atleti, convinti a doparsi in cambio di somme di denaro esorbitanti, diventassero cartelloni pubblicitari umani per l’industria del potenziamento e della longevità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dopati e scarsi: il fallimento totale dei tanto temuti Enhanced Games

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