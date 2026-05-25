Notizia in breve

A Las Vegas, durante gli Enhanced Games, si è svolta una gara di nuoto sui 50 dorso. Un atleta che non aveva utilizzato sostanze dopanti ha conquistato la vittoria. La competizione si tiene tra atleti che fanno uso di doping, ma lui si è distinto come uno dei pochi puliti. La vittoria è arrivata senza sospetti di irregolarità. La gara si è conclusa con il podio occupato da chi ha rispettato le regole.