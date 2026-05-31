La Corte dei Conti in Campania ha avviato un'inchiesta sui fondi destinati all'assistenza dei migranti. Secondo le verifiche, parte delle risorse non sono state impiegate per il supporto previsto, ma sono state utilizzate per viaggi e acquisti di lusso. Sono stati individuati casi di spese non autorizzate e di acquisti ritenuti non pertinenti allo scopo. L'indagine riguarda inoltre eventuali irregolarità nella gestione delle somme pubbliche destinate all'accoglienza.

I soldi che dovevano servire per l'assistenza ai migranti venivano invece utilizzati per l'acquisto di beni di lusso da Hermès, Chanel e Prada ma anche per viaggi e soggiorni: così, gli stranieri che avrebbero dovuto essere accolti in condizioni dignitose vivevano in strutture fatiscenti e senza il rispetto delle norme igienico sanitarie. É il cuore dell’inchiesta condotta dalla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania e della Guardia di Finanza che ha portato a contestare un danno erariale di 1 milione e 300 mila euro. L’indagine ha evidenziato il "risparmio" illecito sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l’accoglienza dei migranti del consorzio «Maleventum» di Benevento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - I fondi per i migranti usati per viaggi e acquisti di lusso: inchiesta della Corte dei Conti in Campania

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Qui i poveri vivono meglio dei ricchi. Il segreto della felicità della Costa Rica

Notizie e thread social correlati

Corte dei Conti, fondi migranti utilizzati per viaggi e oggetti di lussoTra il 2014 e il 2018, il Consorzio Maleventum di Benevento avrebbe ricevuto 20 milioni di euro provenienti da fondi destinati all’accoglienza dei...

Benevento, fondi per i migranti usati per viaggi e beni di lussoUna somma significativa di denaro destinata ai migranti sarebbe stata utilizzata per spostamenti e acquisti di beni di lusso.

Temi più discussi: Non autosufficienza: registrato alla Corte dei Conti il DPCM sul Piano Nazionale 2025-2027 e il riparto del Fondo; Incentivi tecnici, gestione economale e rendiconto: le massime della Corte dei conti; Mancata attivazione fondi per la retribuzione di risultato non genera diritto automatico al risarcimento per i dirigenti medici; Il sostegno alla disabilità gravissima. Svolta dopo un’attesa lunga 7 mesi. Via libera al decreto con i fondi.

Centri migranti, fondi destinati all’emergenza umanitaria spesi in boutique di lusso, viaggi e spese personali: è l'ipotesi accusatoria della Guardia di Finanza di Benevento e della Procura regionale della Corte dei conti x.com

Viaggi e acquisti coi fondi per i migranti: indagine sui funzionari della prefettura di BeneventoI controlli eseguiti dai finanzieri nei centri del consorzio hanno consentito di constatare gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, beni e servizi essenziali insufficienti, assenza degli a ... msn.com

I fondi per i migranti usati per viaggi e acquisti di lusso: inchiesta della Corte dei Conti in CampaniaI soldi che dovevano servire per l'assistenza ai migranti venivano invece utilizzati per l'acquisto di beni di lusso da Hermès, Chanel e Prada ma anche per viaggi e soggiorni: così, gli stranieri che ... gazzettadelsud.it