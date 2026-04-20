In un’intervista recente, un ex difensore della Juventus ha espresso il suo parere su l’allenatore attuale, affermando che è l’uomo giusto al momento giusto per la squadra. Ha anche rivelato che esiste un segreto che ha contribuito alla lotta della squadra per il secondo posto in classifica. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate senza filtri, offrendo un punto di vista diretto sulla situazione attuale della squadra.

di Luca Fioretti Bonucci senza filtri: «Spalletti è l’uomo giusto al momento giusto». Le parole dell’ex difensore della Juventus sul momento dei bianconeri. Leonardo Bonucci è intervenuto a Sky Sport a margine dei premi Laureus Sports Awards. Di seguito le parole dell’ex difensore della Juventus riguardo al momento che sta vivendo la squadra allenata da Spalletti. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO BONUCCI – « Secondo posto? Vista la partita che ci sarà domenica, perché no? La Juventus grazie al lavoro fatto da mister Spalletti e dal gruppo squadra sta ottenendo i risultati importanti. E questo è il bello perché tutti dalla Juventus si aspettano sempre il massimo e finalmente ogni partita che affronta, la affronta per vincere.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bonucci senza filtri: «Spalletti è l’uomo giusto al momento giusto. C’è un segreto che ha portato la Juve a lottare per il secondo posto»

Notizie correlate

Leggi anche: La crescita esponenziale di Pisilli: l’uomo giusto al momento giusto

A Golden Goose le sneaker non bastano più, e ora apre a Milano un caffè nel cuore di Brera, il posto giusto al momento giustoGolden Goose apre Younique Caffè nel quartiere di Brera a Milano e torna a stupire i fan con un nuovo capitolo del proprio segmento lifestyle.