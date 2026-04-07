Dopo la partita tra Napoli e Milan, il nome dell'allenatore del Napoli è tornato al centro dell'attenzione. La sua autocandidatura ha suscitato discussioni e ha portato a riflettere sulle sue potenzialità. La vicenda ha attirato l'interesse di chi segue le dinamiche sportive e politiche italiane, portando alla ribalta anche altri aspetti legati alla sua figura. La situazione ha aperto un dibattito sulla possibilità di un suo coinvolgimento in ruoli di rilievo nel Paese.

Poi arriveremo alla sostanza, ma intanto cominciamo dalla forma. È apprezzabile, quasi confortante, che a volte il calcio riesca a uscire dai luoghi comuni, dalle frasi di circostanza. Ma lei farebbe volentieri il ct? A questa domanda, neppure fosse un interrogatorio, in molti preferiscono rispondere con diplomazia, prendendo tempo, sussurrando qualche “non so, vedremo, non è il momento di parlarne”. Fa effetto perciò sentire Antonio Conte che, di fronte al quesito d’attualità, va dritto al cuore della questione. “Certo, se fossi il presidente della Federazione prenderei in considerazione il mio nome”. Un'autocandidatura piena di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I quattro motivi per cui Conte sarebbe l'uomo giusto per rifare l'Italia

Nuovo ct Italia, dubbi su Mancini ma Conte ora è tentato dal grande ritorno! I motivi per cui potrebbe accettareCalciomercato Inter, accelerata per Muharemovic: nerazzurri avanti nella trattativa.

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JURI AL MONACO: Dalla CRISI alla rincorsa CHAMPIONS!FM26 Carriera Roleplay #1

Temi più discussi: Conte e gli insulti all'arbitro in Napoli-Como: niente squalifica, il provvedimento della Procura Federale; Guido Crosetto. No al voto e a tutti dico: tenetevi stretta Meloni, è rara una persona così; Il governo arriva a fine legislatura? E a Meloni conviene il voto anticipato? Perché si, perché no.; Napoli-Milan, probabili formazioni e orario tv. Conte con i fantastici quattro.

Quattro giornate di squalifica a Conte: cambia tutto, ecco cosa è successoI fatti risalgono allo scorso 10 febbraio, quando la sua squadra sfidò il Como al Maradona negli ottavi di Coppa Italia Quattro giornate di squalifica. Tanto rischiava Antonio Conte per il testa di c ... calciomercato.it

Napoli-Milan, probabili formazioni e orario tv. Conte con i fantastici quattroA distanza di oltre 5 mesi il tecnico azzurro può schierare in contemporanea Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Allegri con un solo dubbio: davanti Leao in pole su Nkunku e Gimenez ... msn.com

Conte sarà il CT della Nazionale Italiana Parla Abete - facebook.com facebook

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