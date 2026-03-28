Durante un evento a Washington, il nome dell’attivista conservatore ucciso il 10 settembre 2025 all’università dello Utah è stato pronunciato da un rappresentante di un’organizzazione conservatrice. Alla menzione, il pubblico del Cpac ha risposto con una standing ovation. La scena è stata ripresa in un video diffuso sui social media, attirando l’attenzione su questo momento.

«Charles James Kirk». Al corrispondente del Turning point, Jack Posobiec, è bastato pronunciare il nome dell’attivista conservatore ucciso il 10 settembre 2025 all’università dello Utah per ottenere l’attenzione del pubblico del Cpac di Washington. L’evento dei conservatori, che si tiene ogni anno nella capitale americana, ha dovuto fare a meno di una degli ospiti più famosi e importanti per i giovani, ossia Charlie Kirk, barbaramente ucciso dall’odio antifascista. Solo ascoltandone il nome dal microfono, la platea è esplosa in un fragoroso apprezzamento. Evidentemente è ancora viva la memoria di chi si è battuto con le idee e la dialettica nelle università, dimostrando che il sistema didattico americano e l’ideologia progressista fossero in grande difficoltà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nel nome di Charlie Kirk, i conservatori americani ricordano l’attivista ucciso con una standing ovation (video)

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