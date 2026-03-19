Charlie Kirk non voleva la guerra ha deciso Netanyahu | così il Maga si divide su Trump

Charlie Kirk aveva chiesto a Joe Biden di impedire l’ingresso in guerra con l’Iran, ma successivamente è stato pubblicamente assassinato e non è stato più possibile fare domande sulla vicenda. La situazione si è sviluppata in modo improvviso e senza spiegazioni ufficiali, lasciando aperti molti interrogativi sulla sua morte e sulle circostanze che l’hanno accompagnata.

«Joe, impediscici di entrare in guerra con l’ Iran ». A parlare era Charlie Kirk, che poi «all’improvviso viene assassinato pubblicamente e non ci è permesso fare domande al riguardo. Ci è stato impedito di proseguire le indagini. Ci sono molte domande senza risposta ». In un video Joe Kent, l’ex capo del Centro antiterrorismo di Donald Trump, torna a raccontare le sue dimissioni e ad accusare Israele di aver deciso per il presidente Usa. Non è l’unico ex sostenitore del presidente a sostenere la tesi complottista: «È difficile dirlo, ma non sono stati gli Stati Uniti a prendere questa decisione. È stato Benjamin Netanyahu », ha detto Tucker Carlson. 🔗 Leggi su Open.online

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