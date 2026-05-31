L’Italia sta investendo nella riqualificazione della rete ferroviaria, con cantieri che coinvolgono tunnel dell’Alta Velocità nel Sud, nuovi collegamenti con porti e aeroporti, e treni regionali di ultima generazione. La digitalizzazione delle infrastrutture è parte del piano, che mira a migliorare la connettività e la mobilità nel paese. Questi interventi sono finanziati dal PNRR ferroviario e stanno portando a cambiamenti significativi nella rete di trasporto nazionale.

C’è un’Italia che oggi viaggia dentro i cantieri. Dai tunnel dell’Alta Velocità nel Sud ai nuovi collegamenti con porti e aeroporti, passando per i treni regionali di nuova generazione e la digitalizzazione della rete, il PNRR ferroviario sta riscrivendo la geografia della mobilità italiana. Una trasformazione che attraversa l’intero Paese e che vede il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane al centro di uno dei più grandi programmi infrastrutturali in corso in Europa. Sono circa 25 i miliardi di fondi PNRR e Piano Nazionale Complementare assegnati alle società del Gruppo FS in qualità di soggetti attuatori e responsabili degli interventi: una quota pari a circa l’11% delle risorse complessivamente rese disponibili per l’Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I cantieri sui binari che ridisegnano la mobilità italiana

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