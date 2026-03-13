Odissea sui binari tra l’efficienza svizzera e il tracollo della Germania ecco la classifica delle tratte più difficili e lo stato di salute della rete italiana
Il viaggio in treno attraverso l’Europa presenta differenze evidenti tra le reti ferroviarie di diversi paesi. La classifica delle tratte più difficili evidenzia le criticità della rete italiana e il confronto con l’efficienza svizzera e il tracollo tedesco. La situazione delle linee ferroviarie italiane mostra problemi di funzionamento e manutenzione, mentre le tratte europee variano notevolmente in qualità e affidabilità.
Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Viaggiare in treno attraverso il Vecchio Continente è un’esperienza che oscilla tra l’efficienza futuristica e l’attesa rassegnata sui binari. Il 2025 si è chiuso, infatti, con un bilancio che fa riflettere: secondo i dati raccolti dalla società di analisi belga Chuuchuu, i treni europei hanno accumulato complessivamente ben 136 anni di ritardo. Un dato esorbitante, in un’epoca che punta tutto sulla mobilità sostenibile e sull’abbandono dell’auto. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Articoli correlati
Come sta Enrica Bonaccorti? Ecco lo stato di salute della conduttrice: le ultime novitàEnrica Bonaccorti aggiorna sulle sue condizioni di salute: tra cure, attesa degli esami e il sostegno della figlia Verdiana, parla con lucidità e...
Si butta sui binari della ferrovia delle Olimpiadi dal tetto della galleria: grave 37enneVarenna (Lecco), 5 febbraio 2026 – Si è lanciato sui binari dal tetto della galleria.
Contenuti e approfondimenti su Odissea sui binari tra l'efficienza...
Temi più discussi: L’odissea in autostrada e sui binari. Pressing Boni: Tempi certi sull’A1 e sui treni pronto un dossier per Rfi; Prima l'ordigno, poi l'incidente: odissea di 48 ore per i pendolari; Tram sospesi tra Largo Preneste e Termini: linee 5 e 14 modificate dal 4 al 6 marzo; Schianto tra treni della Termini-Centocelle, un convoglio deraglia e colpisce l'altro. Passeggeri si riversano sui binari.
L’odissea in autostrada e sui binari. Pressing Boni: Tempi certi sull’A1 e sui treni pronto un dossier per RfiL’assessore regionale ai Trasporti all’indomani del vertice con Autostrade sul destino della maxi arteria Confronto serrato, decisivo il vertice tra Giani e Salvini. E sui convogli: Rimodulare orar ... msn.com
Una settimana nera sui binari: Ferrara-Ravenna, solita odissea. Treni cancellati, ritardi continuiMaria Colotti, dipendente dell’azienda sanitaria, lavora a Ravenna. Sale sul treno ad Argenta. Se posso lo evito, dice la presidente del comitato che si è formato da alcuni mesi per denunciare ... ilrestodelcarlino.it
Addio a Bruno Contrada. L'odissea giudiziaria e l'ultima intervista: "Sono già morto dentro" x.com
Nicola Valente, docente 42enne di parodontologia, racconta la sua odissea per tornare in Italia dall'Iraq dopo l'escalation in Medio Oriente - facebook.com facebook