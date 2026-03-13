Il viaggio in treno attraverso l’Europa presenta differenze evidenti tra le reti ferroviarie di diversi paesi. La classifica delle tratte più difficili evidenzia le criticità della rete italiana e il confronto con l’efficienza svizzera e il tracollo tedesco. La situazione delle linee ferroviarie italiane mostra problemi di funzionamento e manutenzione, mentre le tratte europee variano notevolmente in qualità e affidabilità.

Viaggiare in treno attraverso il Vecchio Continente è un'esperienza che oscilla tra l'efficienza futuristica e l'attesa rassegnata sui binari. Il 2025 si è chiuso, infatti, con un bilancio che fa riflettere: secondo i dati raccolti dalla società di analisi belga Chuuchuu, i treni europei hanno accumulato complessivamente ben 136 anni di ritardo. Un dato esorbitante, in un'epoca che punta tutto sulla mobilità sostenibile e sull'abbandono dell'auto.

© Iodonna.it - Odissea sui binari, tra l’efficienza svizzera e il tracollo della Germania, ecco la classifica delle tratte più difficili e lo stato di salute della rete italiana

