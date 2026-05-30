Mobilità docenti 2026 pubblicati i trasferimenti | come si ridisegnano i posti liberi nella scuola

Oggi, venerdì 29 maggio 2026, sono stati pubblicati i trasferimenti per la mobilità dei docenti del 2026. Sono stati assegnati i nuovi incarichi e le sedi di servizio, modificando la distribuzione dei posti disponibili nelle scuole. I movimenti riguardano insegnanti di diversi ordini di scuola e includono trasferimenti volontari e d'ufficio. La pubblicazione aggiorna la mappa dei posti liberi e disponibili per le assegnazioni future.

Oggi, venerdì 29 maggio 2026 rappresenta una data importante per tutto il mondo della scuola: l’attesa pubblicazione degli esiti della mobilità docenti, infatti, non riguarda soltanto chi ha presentato domanda di trasferimento, ma costituisce un tassello fondamentale che condizionerà le successive fasi di avvio del prossimo anno scolastico. Come spiegato dall’esperta Sonia Cannas, i movimenti della mobilità ridisegnano totalmente la mappa delle cattedre libere, innescando un “effetto domino” determinante per le future immissioni in ruolo, le assegnazioni provvisorie e le supplenze annuali. In primo luogo, ricordiamo che un aspetto fondamentale da considerare riguarda l’irrevocabilità del movimento: se il trasferimento viene ottenuto, non è in alcun modo possibile rinunciarvi per ripensamento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità docenti 2026: preferenze sintetiche, chi ha davvero la precedenza

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