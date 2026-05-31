Il club di Promozione ha annunciato l'acquisto di Manta come primo rinforzo per la nuova stagione. La società ha scelto questo giocatore, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. L’obiettivo dichiarato è migliorare la squadra in vista delle prossime partite. La notizia conferma l’intenzione di rafforzare la rosa e puntare a risultati più ambiziosi nel campionato. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora rivelato altri acquisti o piani futuri.

Il primo colpo di mercato del Meda lascia già intendere quali siano le ambizioni della società bianconera nel prossimo campionato di Promozione. Assorbita la “botta” della mancata qualificazione ai playoff, la società si è messa al lavoro per colmare il gap con le principali avversarie. La prima ufficialità riguarda il centrocampo e il direttore sportivo Cavallini pesca dalla serie superiore, per la precisione dal Cinisello a cui strappa il mediano classe 1995 (col vizio del gol) Simone Manta (foto) che nelle ultime due stagioni con i milanesi è andato a segno addirittura in 15 occasioni. Ha già militato in Promozione con la Pontelambrese, poi sempre Eccellenza tra Calolziocorte, Cisanese, Ardor Lazzate e Casatese con cui ha anche giocato in serie D. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I bianconeri sognano già in grande: il primo rinforzo è Manta

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