Bernardo Silva Juventus | i bianconeri sognano il colpo a zero il portoghese sta facendo le sue valutazioni! Novità

La Juventus sta valutando l’acquisto di Bernardo Silva a parametro zero. La dirigenza ha in programma di approfondire la possibilità di portare il centrocampista portoghese in squadra, considerando le opportunità di mercato. Silva sta riflettendo sulla proposta e sta analizzando le offerte ricevute. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora accordi definitivi.

Bernardo Silva Juventus: la dirigenza studia un colpo eccezionale a parametro zero, valutando l’inserimento del portoghese per elevare la rosa. La Juventus sta pianificando con grandissima cura le future mosse strategiche per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo principale per il centrocampo è Bernardo Silva, attualmente in scadenza con il Manchester City. Il giocatore portoghese rappresenta una formidabile occasione a parametro zero. La dirigenza valuta con estrema attenzione questa preziosa opportunità di mercato, assolutamente consapevole che l’innesto di un profilo di così alta caratura internazionale potrebbe velocizzare in modo tangibile il definitivo salto di qualità dell’intera compagine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juventus: i bianconeri sognano il colpo a zero, il portoghese sta facendo le sue valutazioni! Novità Articoli correlati Bernardo Silva Juventus, Comolli è in corsa per il centrocampista portoghese. Tutte le news sul possibile colpo a parametro zerodi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juventus, Damien Comolli è in corsa per il fuoriclasse del Manchester City, pronto a lasciare il club a... Bernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese. Le novitàBernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese. BERNARDO SILVA ALLA JUVENTUS ECCO LA VERITÀ SUL COLPO DEL SECOLO! Tutti gli aggiornamenti su Bernardo Silva Juventus Temi più discussi: Juve, offertona a Bernardo Silva: pronto un triennale per convincere la stella del City; ?? Juve: pronto un triennale per Bernardo Silva. Inter: blitz per Vicario; Calciomercato Juve, dal sogno Bernardo Silva all'occasione Pellegrini: i possibili colpi a parametro zero; Perché Bernardo Silva sarebbe l’uomo giusto per la nuova Juventus che ha in mente Spalletti. Juventus, assalto a Bernardo Silva: strategia, ingaggio e nodo ChampionsBernardo Silva è l’obiettivo della Juventus: contatti avviati, ingaggio importante e decisione attesa a fine stagione. calciomercatoweb.it Bernardo Silva alla Juve: la Champions decisiva per l’arrivo del portoghese? Le ultimissime sulla trattativaBernardo Silva alla Juve: la Champions sembra rappresentare una sorta di passaggio fondamentale per il portoghese in bianconero Il calciomercato internazionale sta entrando in una fase caldissima e il ... juventusnews24.com Nei colloqui con #JorgeMendes legati a #Bernardo Silva, alla #Juventus è stato proposto l'ingaggio di Diogo #Costa, che oggi difende i pali del #Porto. A ventisei anni ha però un valore alto di mercato e la #Juve sa che per portarlo a Torino andrebbe stimat facebook Bernardo Silva alla #Juventus Il commento di Ale #Tacchinardi x.com