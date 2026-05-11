Il 12 maggio 2026, Milano ha celebrato due momenti simbolici con un evento che ha coinvolto il Teatro alla Scala e il Politecnico. Il 11 maggio 1946, Arturo Toscanini era tornato a dirigere a Milano, nel teatro che era stato ricostruito dopo i danni causati dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale avvenuti nel 1943. La giornata ha visto il ritorno di un’immagine forte della città e della sua storia culturale.

Milano, 12 maggio 2026 – Era l’ 11 maggio del 1946. Arturo Toscanini di nuovo a Milano, di fronte alla sua orchestra, nel Teatro alla Scala risorto dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale che lo sventrarono la notte tra il 15 e il 16 agosto del 1943. A poco più di 12 mesi dalla fine del conflitto, in un’Italia finalmente libera, la Scala rinata fu scelta come simbolo della ricostruzione. In una foto resa disponibile dall'uffico stampa del Teatro il concerto per l'ottantesimo anniversario della Scala ricostruita, che ha coinvolto coro e orchestra e due solisti d'eccezione, il basso Michele Pertusi e il tenore Francesco Meli, diretti da Riccardo Chailly, Milano, 11 maggio 2026.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Scala e il Politecnico, l’abbraccio di Milano a Mattarella in due luoghi simbolo della città

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