Torna la Sindone in città | sarà esposta in due luoghi simbolo del culto agrigentino

La copertura della Sindone sarà esposta dal 21 al 31 marzo nel santuario dell’Addolorata in via Garibaldi. L’evento rappresenta uno dei momenti più rilevanti della Settimana Santa agrigentina e coinvolge due luoghi simbolo del culto locale. La riproduzione della sacra reliquia sarà visibile per un periodo di dieci giorni, attirando i fedeli e i visitatori della città.

Sarà il santuario dell’Addolorata in via Garibaldi a ospitare, dal 21 al 31 marzo, l’esposizione della copia della Sindone, uno degli appuntamenti più significativi legati alla Settimana Santa agrigentina. Il sacro telo era stato ammirato, con grande partecipazione di pubblico, anche lo scorso anno in occasione della riapertura dopo 40 anni della chiesa di San Girolamo. La cerimonia di ostensione è prevista sabato 21 marzo alle 18,30 e si inserisce in uno dei momenti più intensi delle celebrazioni: avverrà infatti al termine della tradizionale discesa del simulacro della Vergine Maria richiamando fedeli e visitatori in un clima di forte partecipazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati ‘Welcome to meraviglia’ fa tappa nel ferrarese: la Venere alla scoperta dei luoghi simbolo della cittàCento entra ufficialmente nel viaggio di ‘Welcome to meraviglia’, il progetto multimediale e interattivo promosso dal Ministero del Turismo che... Una raccolta di contenuti su Torna la Sindone in città sarà esposta... Discussioni sull' argomento Torna la Sindone in città: sarà esposta in due luoghi simbolo del culto agrigentino; Un anno in Piemonte, il racconto di dodici mesi tra eventi, lutti e grandi cambiamenti. Torna la Sindone in città: sarà esposta in due luoghi simbolo del culto agrigentinoLa copia del sacro telo si potrà ammirare per 10 giorni all'interno del santuario dell’Addolorata. Per la domenica delle Palme, invece, nella chiesa di San Nicola in occasione di una serata di benefic ... agrigentonotizie.it Torna Ostensione diffusa, la Sacra Sindone incontra i fedeli in SiciliaUna copia fotografica della Sacra Sindone a grandezza naturale sarà a disposizione delle parrocchie e dei fedeli per momenti di preghiera personale e comunitaria. Dopo il grande successo del 2025, […] ... blogsicilia.it Il caro energia torna a colpire con forza il settore del trasporto pubblico locale. #Carburanti #gasolio - facebook.com facebook Il Venezia torna a vincere e tiene la vetta Solo pari per il Monza a Reggio Emilia 0-0 Vince il Mantova, pari al 90’+6 per l’Empoli #SerieBKT #DAZNBetClub #DAZN x.com