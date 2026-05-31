A pensarci bene, se la guida autonoma - al di là dell'aspetto tecnico e legislativo - rende perplessi molti per il rischio di togliere il lato passionale di chi sta al volante, ha molto più senso ragionare sui vantaggi che può dare nel trasporto merci. È questo aspetto che ha spinto Humble Robotics - startup di San Francisco - a proporre Humble Hauler, un veicolo elettrico autonomo per il trasporto merci che somiglia più a una piattaforma motorizzata che a un camion tradizionale. L'idea è quella di rivoluzionare il trasporto di container da 40 e 53 piedi, all'interno di aree logistiche come porti, terminal ferroviari e grandi magazzini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Humble Hauler, il camion senza cabina e guidatore

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Driverless Truck! Humble Hauler Has NO Cabin

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